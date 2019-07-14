عاصفة رملية غدا الاثنين

ايوان ليبيا – وكالات :

سجلت مدينة أوباري، الأحد، أعلى درجة حرارة في ليبيا بلغت 45 درجة مئوية، وفق ما نقلت صفحة “طقس ليبيا” عن محطات الرصد الجوي.

وأشارت الصفحة إلى أن مدينة المرج سجلت أقل حراراة، 30 درجة مئوية، بينما كانت الحرارة عالية خاصة بالدواخل وسجلت من 40 إلى 41 درجة ببني وليد والجبل حتى 45 درجة في سهل الجفارة، في حين بلغت في غدامس 43 درجة.

وتوقعت الصفحة حدوث عاصفة رملية “جدارية” مساء الاثنين، على أن تتأثر بها مدن سرت وتاورغاء وبني وليد ووادي زمزم ونسمة ومزدة.

وستحدث العاصفة المتوقعة بسبب عملية الرفع القوي لحظة دخول الرياح الشمالية المعتدلة الحرارة على الرياح الغربية الساخنة جدا.

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