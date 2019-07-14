جريزمان: أشكر برشلونة وسيميوني.. أريد بداية تحدي جديد

وقال جريزمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: “إذا كان علي أن اعتذر فسوف أقوم بهذا في الملعب حيث المكان المفضل بالنسبة لي للحديث”.

وكان جريزمان قد أنتج فيلما وثائقيا أكد فيه أنه لن ينتقل لبرشلونة في العام الماضي.

وأضاف “أود أن أشكر ريال سوسيداد الذي أعطاني أول عقد احترافي لي في مسيرتي”.

وتابع “أيضا أود أن أشكر إنريكي سيريزو (رئيس النادي) ودييجو سيميوني وأتليتكو مدريد وكل زملائي الذين قاموا بمساعدتي لأصل لما أنا عليه الآن مع الفريق والمنتخب”.

وأوضح “من الصعب أن ترحل عن بيتك وعن المكان الذي تشعر فيه بالراحة ويتواجد به عائلتك وأصدقائك وزملائك”.

وأكمل “أحب واحترم النادي (أتلتيكو مدريد)، لقد قمت بتقديم كل ما لدي منذ أول لحظة وحتى النهاية”.

وأردف “أشكر برشلونة على إعطائي تلك الفرصة، لقد قلبت التحدي ومتحمس للغاية لتواجدي هنا”.

وخص جريزمان ليونيل ميسي بشكر خاص “ما يجعلني أسعد هو أنني سأكون شريكا مع ميسي، اللعب بجواره متعة كبيرة”.

واستمر “كل اللاعبين في تشكيلة برشلونة لديهم أهمية كبيرة، نريد أن يكون لدينا أفضل العناصر في الفريق لنتنافس سويا”.

وعن فيليبي كوتينيو، قال: “كل وكلاء اللاعبين يمارسون الضغط في سوق الانتقالات، لكننا نعلم قدرات كوتينيو وما يستطيع فعله”.

وكان وكيل كوتينيو قد اتهم إدارة برشلونة بالكذب. ()

وأكمل “كوتينيو لديه شيئا مميزا، أرثر أيضا يقرأ المباريات بشكل ممتاز ومالكوم قادر على إسقاط الخصوم بتواجده على الجناح”.

وعن اختياره لرقم 17 مع برشلونة “أريد تحدي جديد، أريد أن أدفع نفسي للأمام وألا أشعر بالراحة لأني أريد أن أصبح نجما كبيرا مع فريق كبير”.

وأتم “أتمنى أن أفوز بالألقاب التي لم أفز بها من قبل، كأس الملك والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا”.

وانتقل جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت في عقده مع الأول.

ولعب جريزمان في صفوف فريق روخيبلانكوس لمدة 5 سنوات.

وتوج جريزمان بثلاث بطولات مع أتليتكو وفي 2018 تزعم العالم مع منتخب فرنسا بالتتويج بالمونديال.

وسيجاور جريزمان اللاعب ميسي في خط هجوم برشلونة الذي يأمل في الموسم الجديد استعادة دوري أبطال أوروبا البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

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