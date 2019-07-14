في غياب صلاح.. ليفربول يفوز على برادفورد سيتي وديا

وسجل أهداف ليفربول جيمس ميلنر “هدفين” ورايان بريوستر في الدقائق 14 و16 من ركلة جزاء و41 على الترتيب، بينما سجل إوين دويل هدف برادفورد في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ولم يشارك محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول في المباراة لعدم انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي حتى الآن لحصوله على راحة بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وكذلك لم يشارك فيرمينو وأليسون بيكر لحصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع البرازيل في كوبا أمريكا.

وشهدت المباراة مشاركة أليكس أوكسلاد تشامبرلين بعد شفاءه من إصابة قطع بالرباط الصليبي، بالإضافة لـ هاري ويلسون العائد من الإعارة من ديربي كاونتي بجانب عددا من لاعبي أكاديمية ليفربول.

ويستعد ليفربول لمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم 14 أغسطس المقبل.

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري بمواجهة فريق نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل.

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