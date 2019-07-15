نواب يشاركون في مؤتمر حول ليبيا في القاهرة

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكر مجلس النواب الليبي، أن عددًا من أعضائه شاركوا في أعمال مؤتمر عُقد في القاهرة حول مستقبل ليبيا تحت عنوان «فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية» نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

وأوضح المجلس في بيان أن المؤتمر تناول عددًا من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تحقيق الدولة الوطنية، بالإضافة إلى محور الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي.

وتضمن المؤتمر عددًا من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات في هذا الصدد بمشاركة عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس النواب شاركوا في إثراء المؤتمر مع خبراء المركز الوطني المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية حول الأوضاع في ليبيا ومستقبل بناء الدولة الوطنية.

وزار وفد من مجلس النواب، أمس السبت، مقر البرلمان المصري، للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

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