سلبيات الطب البديل

ايوان ليبيا – وكالات :

أصبح الطب البديل أو العلاج البديل أو التكميلي من أكثر أنواع أو طرق العلاج التي يلجأ لها الكثير من المرضى في الآونة الأخيرة ، حيث يوجد به العديد من المزايا التي لا تتوافر في الطب التقليدي .

الطب البديل له العديد من النظريات والطرق للعلاج التي من الممكن أن تستخدم كبديل كامل للطب التقليدي أو كمكمل له ، ومن أشهر هذه الأنواع هي العلاج بالوخز بالإبر الصينية والحجامة والروائح العطرية والطب الشعبي واليوغا ، ولكن برغم كثرة استخدامه من قبل بعض الأشخاص إلا أنه مازال هناك بعض المخاوف والشكوك التي تنتاب بعض الأفراد منه ، نذكر من ميزات الطب البديل التالي:

من أهم مميزات هذا النوع من العلاج أنه يساعدك على استعادة التوازن بين جسدك وعقلك ، فالأمراض والآلام التي تشعر بها هي في الأساس ناجمة من بعض الاختلال في نظامك ، حيث أن العلاج الطبيعي أو العلاج البديل يساعد على تحديد السبب الأساسي الجذري للمشكلة التي تعاني منها ، فيقومون بعلاجها بدلاً من معالجة الأعراض الناتجة عنها فقط ، كما أنه يساعدك على الحفاظ على عافيتك وصحتك بشكل عام حتى تتمكن من الحصول على صحة سليمة ومناسبة على المدى الطويل ويجعلك أقل عرضة للأمراض.

تتضمن هذه العلاجات البديلة أو التكميلية بعض المكونات الطبيعية التي من الممكن أن تتواجد في خزانة المطبخ الخاص بك أو في المحلات والحدائق المحيطة بك ، وكذلك العلاجات الأخرى مثل اليوغا أو الوخز بالإبر أو الحجامة أو غيرها من الأساليب العلاجية الأخرى التي لا تحتاج إلى العديد من الأدوات المعقدة الغالية الثمن.

بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن بعض هذه الأعشاب والأطعمة من الممكن أن تساعد على السيطرة على مرض السكري أو السرطانات وعلاجهما أو الوقاية منهم ، ومن الممكن أن تساعد اليوغا أو تناول بعض الأعشاب على التخلص من الاكتئاب أو القلق ، والتدليك العلاجي أو المساج يساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات ، بالإضافة إلى أنها ليست لها أثار جانبية كبيرة مثل باقي الأدوية التقليدية.

تستغرق العلاجات البديلة أو الطب البديل الكثير من الوقت حتى تتمكن من أن تحس بأثر منها ، من الممكن أن يصل إلى ساعات وشهور أيضاً ، وهذا الأمر من الممكن أن يكون مثبط لعديد من الناس ، فمثلاً في حالة شعورك بصداع مزمن أو ألم مزعج تريد أن تتخلص منه على الفور العلاج البديل لن يكون ذو فائدة كبيرة لك ، ولهذا السبب فإن العلاج الطبيعي أو الطب البديل مازال عاجز أمام الحالات الطارئة .

يلزمك تغيير العديد من السلوكيات في حياتك اليومية حتى تتمشي على النظام الجديد الذي يفرضه العلاج البديل أو الطب البديل مثل تغيير نظام غذائك وتغير بعض السوائل التي تشربها بأخرى ، وعليك أن تلتزم بالوقت المحدد لكل علاج .

من الوارد أن يحدث تفاعل بين الأعشاب والعلاجات البديلة مع الأدوية الاخرى التي تتناولها ، ومن الممكن أن يكون لهذه الأعشاب والوصفات التي تتناولها أثار ومؤشرات عكسية على حالتك ، لذلك لابد أن تقوم بالرجوع إلى طبيبك التقليدي المختصين بالطب البديل وأدوية الأعشاب لكي تخبره بالعلاجات البديلة والتكميلية التي تتناولها حتى يعطيك خبرته المهنية وينصحك بالمناسب لحالتك الصحية.

بالإضافة إلى أن أغلب الأطباء أصبحوا منفتحين ومقدرين لهذه العلاجات البديلة كمكملات للأدوية التقليدية في بعض الحالات.

وفي النهاية فعليك أن تتأكد من الأدوية التي تتناولها قبل أن تتخذ أي قرار بتناول أي نوع من أنواع الأدوية سواء تقليدية أو بديلة.

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