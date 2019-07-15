بيساكا يكشف عن نصيحة زاها بعد الانضمام إلى يونايتد

وقال بيساكا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي”: “حينما علم أنني سأنضم إلى مانشستر يونايتد نصحني أن ألعب بلا أي خوف”.

زاها صاحب الـ26 عاما، انضم لمانشستر يونايتد في يناير 2013 في آخر أيام سير أليكس فيرجسون التدريبية إلا أنه لم يعاصره لأنه أعير حتى نهاية الموسم لناديه كريستال بالاس.

وعاد زاها إلى الشياطين الحمر خلال موسم 2013-2014، ولم يلعب سوى 4 مباريات فقط مع الفريق الأول، قبل أن يعار إلى كارديف لنصف موسم ثم يعار إلى كريستال بالاس، قبل أن ينضم نهائيا إلى الفريق في شتاء 2015.

زاها كان قد تحدث عن فترته الصعبة في مانشستر يونايتد وقال “إنه لم يكن أمرا صعبة، ومن الصعب الحصول على فرصة” ووصف الحياة في النادي بـ”الجحيم” لأنه كان بعيدا عن عائلته وكان يواجه مخاوفه وحيدا.

وواصل “وعندما تم الإعلان عن الصفقة قال لي، العب بطريقتك وافعل ما كنت تفعله في الموسم الماضي”.

وأكمل “كان سعيدا للغاية من أجلي، قال إنني استحق هذه الخطوة ويجب أن استمر في العمل بقوة وفعل ما أفعله دائما”.

بيساكا صاحب الـ21 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من كريستال بالاس خلال السوق الصيفية الجارية بمبلغ 55 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024 مع أحقية التجديد لعام إضافي.

وشارك الظهير الإنجليزي في 39 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم صنع خلالها 4 أهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا