رئيس الحكومة الفلسطينية يصل إلى بغداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الإثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق بصحبة وفد وزاري ضمن مساعي السلطة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عربية بديلا عن إسرائيل.

وقالت مصادر في الحكومة العراقية اليوم، إن اشتية سيجرى لقاءات مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة والبرلمان وكبار المسئولين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على موقف العراق في دعم القضية الفلسطينية.

وكان اشتية قال لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله الأسبوع الماضي، إن الوفد يضم رجال أعمال "من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون".

وفي 20 أمايو الماضي، أعلن اشتية أن حكومته تعمل على "الانفكاك عن إسرائيل، من خلال المزيد من الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأفاد بأن خطوات فلسطينية تم اتخاذها للانفكاك عن اقتصاد إسرائيل، بينها وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات المحلية والعربية، وتعزيز المنتج الوطني بالتركيز على المناطق الصناعية.

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