رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما يمثل لأول مرة أمام لجنة تحقيق في قضايا فساد

من المقرر أن يمثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما أمام لجنة تحقيق في قضايا فساد في جوهانسبرج اليوم الإثنين، وذلك في أول مرة يتم استجوابه فيها بشأن اتهامات تتعلق بالسماح بــ " اختطاف الدولة".

وقد أصبح هذا المصطلح شائعا في جنوب إفريقيا لوصف استغلال النفوذ خلال فترة تولى زوما الرئاسة لفترتين، شهدتا حصول أصدقائه وأفراد أسرة جوبتا على عقود حكومية مربحة.

وتعمل اللجنة، تحت رئاسة القاضي رايموند زوندو، منذ العام الماضي، وقد استمعت لشهادة العديد من الساسة ورجال الأعمال بشأن أعمال فساد انتشرت خلال سنوات رئاسة زوما، بعضها يتعلق بالرئيس السابق مباشرة.

ومن المتوقع تشديد الإجراءات الأمنية خارج اللجنة، حيث يعتزم مؤيدو زوما ومعارضوه تنظيم مظاهرات. وكان حزب المؤتمر الإفريقي الذي ينتمى له زوما، المحاط بالفضائح، قد أجبر الرئيس السابق على التنحي عن منصبه في فبراير العام الماضي. وتعهد الرئيس الحالي سيريل رامافوسا بعدم التسامح تجاه أعمال الفساد.

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