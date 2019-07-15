تعليمات باشاغا بشأن التعدي على مرافق الكهرباء والوقود

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بشأن التعامل بحزم مع كل من يعتدى على أي مرفق من المرافق التابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا أصدر تعليماته لكل مديري مديريات الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي من المرافق التابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود، كما أتاح لهم إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات حفاظا على حياة الناس وأرزاقهم.

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