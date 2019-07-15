الكويت تكشف كواليس جديدة بشأن تسليم الخلية الإخوانية إلى مصر

الكويت 15 يوليو 2019 (وال) – أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر، جاء بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت.

أضاف الجارالله، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: “التنسيق والتعاون الأمني المصري الكويتي كبير جدًا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.

وردًا على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين بالتنظيم الإرهابي، أجاب وفقًا لتقرير الوكالة، قائلًا: “ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص.. هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن.”

وفي ذات الشأن، أشارت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الإثنين، إلى أن 300 مصري ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي غادروا الكويت خلال الفترة الماضية، وذلك في وقت مازالت تتفاعل قضية القبض على عناصر خلية الإخوان في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة قولها، إن عناصر الإخوان غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وإستراليا وبريطانيا، ودولة عربية، خشية ملاحقتهم من الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم.

أوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية، وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية.

كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، منها جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015 . (وال –الكويت) س س/ ع ع

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