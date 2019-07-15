العاهل السعودي يؤكد أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، على أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي .

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان في جدة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام الذين وصلوا إلى المملكة في وقت سابق اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) .

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان استعرض مع رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين "العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية".

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