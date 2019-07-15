تقرير – لصوص يسرقون مقابلة حصرية لنيمار مع التلفزيون البرازيلي

وقال التقرير إن سيارة الصحفي الذي قام بإجراء المقابلة التي كان من المفترض أن تبث منتصف يوم الإثنين عبر التلفاز البرازيلي قد تمت سرقتها بعد إجراء الحوار.

وكان من المفترض أن يبث الحوار يوم الجمعة، لكن تم تغيير الموعد للبث ليوم الإثنين لتتم نقل محتويات المقابلة إلى مقر القناة، وأشار التقرير إلى أن تغيير الموعد ربما كان لتسهيل عملية السطو.

وألمح التقرير إلى أن “العالم أجمع” كان ينتظر المقابلة بسبب التكهنات الكثيرة حول مستقبل اللاعب مع باريس سان جيرمان، بجانب اتهامه بالاغتصاب في وقت سابق.

وأشار التقرير إلى أن نيمار ربما يكون قد اشترط عدم توجيه أي سؤال إليه بخصوص قضية الاغتصاب مقابل إجراء الحوار الحصري، بجانب كذلك عدم توجيه أي سؤال بخصوص مستقبله.

وألمح التقرير إلى أن هناك نسخة احتياطية من الحوار ستكون موجودة عبر القناة الرسمية لموقع “يوتيوب”.

وكانت فتاة قد وجهت تهمة الاغتصاب إلى نيمار في وقت سابق حينما كانت متواجدة في مدينة باريس، إلا أن اللاعب نفى الاتهام جملة وتفصيلا.

نيمار صاحب الـ27 عاما يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب البرازيل وأبعدته عن المشاركة في بطولة كوبا 2019 التي أقيمت في بلاده وتوج بها السليساو.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو قادما من برشلونة في صيف 2017. ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

لم تتوقف قصة مستقبل نيمار عند محطة باريس، إذ أن تقارير تؤكد أن اللاعب في طريقه للعودة إلى برشلونة مع وجود خلافات مع إدارة النادي الفرنسي.

وتوج النجم البرازيلي مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

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