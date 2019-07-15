فوكس البرازيلية: أرسنال على أعتاب التعاقد مع إيفرتون.. الفريق الطبي وصل البرازيل

وأشارت الشبكة إلى “أرسنال أرسل بالفعل فريقه الطبي لإجراء فحوصات الفحص الطبي على إيفرتون”.

اللاعب أصبح قريبا للغاية من إتمام انتقاله إلى أرسنال، وفقا للشبكة البرازيلية.

إيفرتون صاحب الـ 23 عاما يلعب في صفوف جريميو البرازيلي وكشف في وقت سابق اقترابه من الانتقال لأحد الأندية.

مفاوضات أرسنال مع إيفرتون أخذت منعطفا كبيرا بعد تعيين البرازيلي إدو كمدير تقني للنادي اللندني.

إدو كان يعمل في نفس المنصب في منتخب البرازيل الذي توج بطلا بكوبا أمريكا هذا العام، مع تألق شديد لـ إيفرتون.

وسجل إيفرتون 3 أهداف وصنع هدفين بقميص البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة.

وشارك إيفرتون هذا الموسم في 13 مباراة في الدوري البرازيلي ونجح في تسجيل 6 أهداف والصناعة مرة.

ويمتد عقد الجناح البرازيلي مع فريقه جريميو حتى عام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا