رئيس البرلمان المصري : لن نتأخر أبدا عن دعم الشعب الليبي

القاهرة 15 يوليو 2019 (وال ) – أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن سلطات بلاده لن تسمح بالعبث بأمن واستقرار ليبيا من قبل أي أطراف خارجية.

وأكد عبد العال – في كلمته خلال الجلسة العامة التي ضمت وفدًا من أعضاء مجلس النواب الليبي- على التقارب العرقي والجغرافي بين الشعبين بحكم الروابط المشتركة.

وشدد على أن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر، ولن نتأخر أبدا عن دعم الشعب الليبي في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام لعام بليبيا، وأن مجلس النواب المصري يضع تحت تصرف نظيره الليبي جميع إمكانياته وخبراته في سبيل تطوير العمل به.

يشار إلى إن أعضاء مجلس النواب الليبي عقدوا سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى حل ينهي الشرخ في مجلس النواب الذي أدى إلى انقسام جلساته بعد الرابع من أبريل ما بين طبرق وطرابلس.

وتسعى مصر الراعية لهذا اللقاء أن تكون نتائج الاجتماع إيجابية وأن تنعكس على البلاد التي تعيش أسوأ ظروفها، على أمل أن تكون هذه الجلسات هي خاتمة الانقسامات والصراعات. (وال- القاهرة )ر ق/ ع ع

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