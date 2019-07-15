الجابري يترأس وفد سلطنة عمان المشارك في اجتماع الدورة العادية 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي

انطلقت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي، حيث شاركت سلطنة عمان بوفد ترأسه علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

تضمن جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر بندا، تمهيدا لعرضها على الدورة (11) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى يعقد غدا الثلاثاء، ورفعها إلى الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد الأربعاء، يأتى فى مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها أحد البنود الرئيسية التى تعرض بشكل دائم على المجلس، والتى مازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية خاصة فى ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التى تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما يأتي فى صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامى العربى الذى يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويظل بند "خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج" بندا دائما على جدول الأعمال، حيث تعمل اللجنة فى هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التى تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

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