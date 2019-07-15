ماكرون سيتحدث إلى روحاني وبوتين وترامب لتهدئة التوتر بشأن إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه سيتحدث إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في إطار مبادرة فرنسية لتفادي تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي: "الزخم الذي بنيناه في الأسابيع القليلة الماضية حال، حسب اعتقادي، دون وقوع الأسوأ ودون ردود الفعل المبالغ فيها من الجانب الإيراني".

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة، سنواصل وساطتنا وعملنا التفاوضي".

وأوضح ماكرون أنه لم يتلق بعد أي "توضيح وجيه" من السلطات الإيرانية بشأن احتجاز الباحثة فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.

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