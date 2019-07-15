وكيل قطاع الإعلام الخارجي الكويتي: حريصون على نشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية

أكد وكیل وزارة الإعلام الكویتیة لقطاع الإعلام الخارجي فیصل المتلقم، الیوم الإثنین، حرص الكویت على نشر قیم التسامح ونبذ العنف والكراهیة وذلك بتوجیهات من القیادة السیاسیة.

وقال المتلقم، في تصریح صحفي أدلى به في ختام أعمال الدورة الـ 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي، إن سیاسة الكویت الإعلامية تقوم على نشر الثقافة الإعلامية المتمیزة سواء في وسائل الإعلام الرسمیة أو الخاصة، وعدم الغلو في طرح القضایا المختلفة وذلك لإثراء وعي المتلقي في الكویت والعالم العربي.

وأشار، إلى أن اللجنة الدائمة لوزراء الإعلام العرب ناقشت عددا من البنود الهامة وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة، مؤكدا أنها لاقت اھتماما لافتا من أعضاء اللجنة وحرصا على إبراز كل جوانبھا وخاصة ما یتعلق بالقدس والمسجد الأقصى لما له من مكانة لدى العالمین العربي والإسلامي.

وأكد المتلقم، حرص الكویت على التنسیق والتوافق مع أعضاء اللجنة الدائمة حول مختلف البنود للخروج بتوصیات مناسبة لعرضھا على المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر غدا الثلاثاء، ومن ثم رفعھا إلى اجتماع المجلس الوزاري یوم الأربعاء المقبل.

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