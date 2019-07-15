استكمالا للراحة.. صلاح خارج معسكر ليفربول في أمريكا

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن قائمة الفريق التي ضمت 28 لاعبا وتتجه إلى أمريكا غدا الثلاثاء، لخوض مباريات ودية في ولايات: إنديانا، بوسطن ونيويورك.

خلت القائمة من اسم صلاح الذي حصل على راحة عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم إفريقيا 2019، بعد الخروج ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16.

كما لم ينضم الثنائي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو عقب مشاركتهم مع البرازيل في كوبا أمريكا.

بالإضافة لساديو ماني الذي يشارك مع السنغال في أمم إفريقيا وسيواجه الجزائر في نهائي البطولة يوم 19 يوليو المقبل، بجانب نابي كيتا نجم غينيا الذي يتعافي من الإصابة التي لحقت به وحرمته من استكمال البطولة، بالإضافة لشيردان شاكيري.

ويلعب ليفربول مع بروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتنج لشبونة وديا في أمريكا أيام 19 و21 و24 على الترتيب.

ويستعد ليفربول الموسم الجديد، حيث سيبدأ موسمه بمواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية يوم 4 ثم بداية الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس ضد نورويتش سيتي قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس.

وفيما يلي قائمة ليفربول كاملة:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه – ياكوب أورزينسكي – دانيال أثيرتون

خط الدفاع: ناثانيل كلاين – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – جو جوميز – أندري روبيرتسون – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد – سيب فان دين بيرج – ناثانيل فيليبس – كي يانا هوفر

خط الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – أليكس أوكسلاد تشامبرلين – أدم لالانا – رايان كينت – كورتس جونز – هاري ويلسون – بين وودبيرن – بيدرو تشيريفيا

خط الهجوم: ديفوك أوريجي – رايان بريوستر – بوبي دانكن – ياسر لاروتشي

وكان ليفربول قد تغلب على برادفورد سيتي وديا. ()

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