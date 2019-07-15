لنتقدم سويا.. رسميا – ديلف ينتقل إلى إيفرتون

وسيمتد عقد ديلف مع إيفرتون حتى عام 2022، ولم يُعلن الطرفين عن قيمة الصفقة.

وقال ديلف: “في كل مرة كنت ألعب فيها ضد إيفرتون سواء على أرضهم أو خارجها كنت أشعر دائما بالشغف، جماهير إيفرتون تفهم كرة القدم جيدا وتفهمها، الأمر يبدو وكأنها تسري في دمائهم، هم دائما خلف فريقهم”.

وتابع “انتظر المشاركة على ملعب إيفرتون بشغف لاستمع للجماهير وهي تغني الأهازيج الخاصة بها”.

وأتم “سأقدم كل شيء لدي مع الفريق، أتمنى أن نتقدم سويا ونحقق شيئا مميزا”.

وكان ديلف ضمن قائمة إنجلترا التي وصلت إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2018 وحصدت المركز الرابع.

وانتقل ديلف إلى مانشستر سيتي عام 2015 قادما من أستون فيلا وشارك مع الفريق في 89 مباراة.

وفاز صاحب الـ29 عاما بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي.

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