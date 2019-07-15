نتنياهو ينتقد موقف الاتحاد الأوروبي إزاء الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح من الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.

وقال نتنياهو، إن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان تصرف أوروبا خلال الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية حين لم تر القارة العجوز الخطر الداهم، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلي.

وأضاف نتنياهو أنه ربما هناك في هذه القارة من يدفن رأسه في الرمال ولن يستيقظ إلى أن تسقط صواريخ نووية إيرانية على الأراضي الأوروبية.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل وفي أية حالة من الأحوال تواصل التحرك لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. كانت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني قد قالت إنه لا يوجد طرف من الدول الموقعة على الاتفاق النووي يرى الخروقات الإيرانية انتهاكا كبيرا للاتفاق. كانت إيران قد أعلنت عن التخلي عن بعض من التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهى 67ر3% وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهى 300 كيلوجرام.

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