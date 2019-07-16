المنفور: عملية عاقبة الغدر مستمرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية في المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء محمد منفور إستمرار عملية “عاقبة الغدر” التي يستهدف من خلالها سلاح الجو مسلحي الوفاق في عدة مناطق بالمنطقة الغربية .

اللواء المنفور لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إلى أن عملية “عاقبة الغدر”مستمرة ضد الميليشيات المسلحة في ليبيا.

يشار إلى أن ركن السلاح الجوي يشن الايام الماضية ضربات عنيفة على مواقع مسلحي الوفاق جنوب طرابلس ومنطقة العزيزية وفي مدينة غريان وجنوب مدينة مرزق جنوب البلاد.

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