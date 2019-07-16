الجيش الوطني يتقدم في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت مصادر إعلامية مساء أمس الإثنين تقدم قوات الجيش الوطني في محاور خلة الفرجان، والعزيزية في طرابلس، وسط انسحاب قوات الوفاق.

وفي محور وادي الربيع بات الجيش الوطني يسيطر على منطقة ما بعد أول كوبري، بينما وصلت قوات الجيش إلى قبل جامع السويحلي في محور الشوارع الأربعة.

ومن جهتها، تشهد مدينة ترهونة وضعاً أمنياً اعتيادياً مع تشديد في نقاط التفتيش والبوابات، كما تم تثبيت أكثر من ثلاث بوابات رسمية في منطقة الخضراء والداوون، فيما تبدو حركة المواطنين طبيعية، وجميع الدوائر الحكومية تعمل بشكل طبيعي.

وبدأت الحياة في مناطق سوق الخميس والسبيعة وقصر بن غشير تعود لطبيعتها، حيث شرع المواطنون في فتح المحال التجارية، وبدأت الحركة في هذه المناطق تعود تدريجياً.

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