النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب يتهمنه بالترويج لـ”القومية البيضاء”

واشطن-العنوان

أعلنت النائبات في الكونغرس الأمريكي اللواتي استهدفهن الرئيس دونالد ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروّج لـ”القومية البيضاء”، وتعهدن بأنهن لن “يسكتن”.

وكان ترامب قد كثّف هجماته على أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات الإثنين معتبرا انه إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة ف”يمكنهن المغادرة” متهما اياهن بـ “محبة أعداء” أمريكا.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض الاثنين أن هذه “المجموعة المكونة من أربعة اشخاص يتذمرن باستمرار” في إشارة إلى الكسندريا اوكاسيو-كورتيز من نيويورك والهان عمر من مينيسوتا وايانا بريسلي من ماساسوتش ورشيدة طليب من مشيغن.

وأضاف ترامب “هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة” مشيرا أيضا إلى أأنهن “يكرهن إسرائيل ولديهن مشاعر حب لأعداء على غرار القاعدة”.

وبعد عدة ساعات من تصريحاته، عقدت اوكاسيو-كورتيز وعمر وبريسلي وطليب مؤتمرا صحافيا للرد على ترامب.

ودانت بريسلي تعليقات الرئيس “الكارهة للأجانب والمتعصبة”، وقالت “لن يتم اسكاتنا”.

وأضافت عمر أن ترامب قام “بهجوم عنصري صارخ” على أربع نائبات “ملونات”، مشيرة إلى “أن هذه أجندة القوميين البيض”. وكررت عمر وطالب دعواتهما لمحاسبة ترامب وعزله.

المصدر-وكالات

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