ماركا: جواز سفر فالفيردي يهدد موسم رودريجو مع ريال مدريد

صحيفة “ماركا” الإسبانية نشرت تقريرا حول مستقبل البرازيلي الجديد في صفوف الملكي بسبب قوانين اللاعبين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والذي يصل عددهم إلى 3 في قائمة الفريق.

ويتوقع النادي أن يحصل فالفيردي على الجنسية الإسبانية بعدما وصل عام 2016 في أقرب وقت ممكن، ليفسح المجال لضم رودريجو للقائمة.

وحال تباطؤ حصول فالفيردي على الجنسية سينضم البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد كاستيا مثلما حدث مع مواطنه فينيسوس جونيور العام الماضي.

ورغم تواجد اللاعب البالغ 19 عاما في تدريبات ريال مدريد إلا أنه لا يبدو هناك جديد عن تواجده في تشكيل الفريق الأول، ولن يكون قادرا على خوض المباريات حتى يحصل فالفيردي على الجنسية الإسبانية.

ووفقا لمصادر داخل ريال مدريد فأن الأوروجوياني سيحصل على الجنسية الإسبانية في سبتمبر المقبل.

لاعب آخر يعاني بسبب الموقف ذاته وهو الياباني تاكفوسا كوبو الذي من المقرر أن ينضم لصفوف كاستيا لكنها تقلل من فرص ظهوره بقميص الفريق الأول.

رودريجو خاض 4 مباريات فقط في موسم 2019 من الدوري البرازيلي وسجل هدفا وحيدا قبل الرحيل عن سانتوس نحو تجربته الأوروبية الأولى.

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