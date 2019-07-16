سكاي: شرط وحيد من أرسنال للسماح لكوسيلني بالرحيل عن صفوفه

وقال التقرير إن أرسنال اشترط على كوسيلني الحصول على عرض يناسب طلباته المادية وتقييمه للاعب لكي يتركه يرحل عن صفوفه.

وقرر النادي اتخاذ إجراءات “تأديبية داخلية” ضد المدافع الفرنسي صاحب الـ33 عاما وذلك بعد رفضه السفر مع الفريق خلال الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد، في محاولة منه للضغط على الفريق للسماح له بالرحيل مجانا.

وكان أوناي إيمري مدرب أرسنال قد قال :”بالنسبة لي كمدرب؟ هو لاعب مهم، لكن الآن الأمر بينه وبين الإدارة”.

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن كوسيلني صاحب الـ33 عاما قد قال لإدارة أرسنال أنه يرغب في إنهاء عقده ورحيله مجانا خلال الصيف الجاري.

ونشر أرسنال بيانا رسميا قال فيه إنه “محبط” من سلوك قائده بعد عدم سفره صحبة النادي خلال الجولة التحضيرية.

المدافع الفرنسي انضم إلى أرسنال في صيف 2010 بمبلغ 12.5 مليون يورو قادما من لوريان، وينتهي عقده الحالي خلال صيف 2020.

وشارك قائد المدفعجية في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف.

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