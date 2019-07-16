الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، التي ستساعدها من توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة، إذ يأتي ذلك في إطار مساعيها المستمرة إلى دعم جهود توطين قطاع الدفاع في المملكة.

ويركزعمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وبعد عملية الاستحواذ من قِبَل الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وسيُمكِّن الاستحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الدكتور أندرياس شوير أن عملية استحواذ الشركة على حصة الأغلبية في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة هي عامل أساسي في التنمية الإستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولدينا فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن جميع الأدوات الأساسية متوافرة، وسنعمل في المستقبل القريب على إضافة خدمات صيانة معدات الهبوط وإصلاحها وتوضيبها إلى الخدمات المقدمة من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة. وبَيَّنَ أن قطاع صناعة الطيران في المملكة يشهد ازدهاراً بالتزامن مع تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث سيساهمان في توطين القدرات العسكرية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وخلق وظائف للمواطنين، وتضافر الجهود مع الشركات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومنذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في منتصف عام 2017م، نجحت في تطوير خدماتها في مجالات الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية (بما في ذلك المركبات الدفاعية)، والإلكترونيات الدفاعية (بما في ذلك الأنظمة البحرية)، والأسلحة والصواريخ، ولضمان تنفيذ جميع المهام على نحو أفضل، ستصبح شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة جزءاً من وحدة الأنظمة الجوية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي سيكون مقرها في مدينة جدة.

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