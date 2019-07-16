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خامنئي: سنرد على القرصنة البريطانية بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إيران سترد على "القرصنة" البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.
وقال خامنئي في تصريحات نقلها التليفزيون "تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا… وتضفي طابعا قانونيا على ذلك. لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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