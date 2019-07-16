تورط قطر بدعم يمينيين متطرفين في إيطاليا

روما 16 يوليو 2019 (وال) – أعلنت الشرطة الإيطالية،عن ضبط صاروخ (جو-جو) ومدافع رشاشة، وقاذفات صواريخ خلال مداهمة تتعلق بالتحقيق مع جماعات يمينية متطرفة، مشيرة إلى أن العملية غير مسبوقة، من حيث كمية الأسلحة .

وبحسب ما جاء في بعض الوكالات – فإن الشرطة الإيطالية، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عامًا يدعى “فابيو ديل بيرغيولو” كان قد ترشح في السابق، لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب “فورزا نوفا”، حيث عُثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة “خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو، صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري”، في إشارة إلى صاروخ “ماترا” الذي يبلغ وزنه 245 كيلوغراما.

كما عثروا أيضا في المخبأ، على بنادق هجومية آلية، وصفوها بأنها من “أحدث جيل”، وقال مفوض شرطة تورينو “جيوسيبي دي ماتييس” هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في إيطاليا”.

كما أن الصاروخ الذي يبلغ طوله 3.54 مترا مصنوع في فرنسا، وكان “ديل بيرغيولو” يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيطالية .

وقالت الشرطة إن الصاروخ كان “بدون شحنة متفجرة ولكنه قابلا لإعادة التجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال”.

وأوضحت أن هناك اعتقالات أخرى شملت سويسريا يبلغ من العمر (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار “ريفاناتزانو تيرمي” الصغير في مقاطعة بافيا.

ذكرت الشرطة، أن المداهمه جاءت نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين، يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة، إلى التحري حول (ديل بيرغيولو) الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق “واتساب”.

هذا وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة، حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة، كما عثرت الشرطة في بافيا أيضا على قمرة قيادة لطائرة عسكرية.

يشار إلى أن قادت المداهمة من تورينو وكالة “ديغوس” التي تتعامل مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظّمة، بمساعدة من الشرطة في فورلي وميلانو ونوفارا وفاريزي .

يذكر أن حزب “فورزا نوفا” قد أصدر بيانا أمس الإثنين، نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي شيء عن وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعد المداهمة، حض الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط، الحكومة الشعبوية في البلاد، على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين. (وال – روما) س س / ع ع

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