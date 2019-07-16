رئيس جنوب إفريقيا يتلقى تهديدا بالقتل

قال رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تهديدا بالقتل بعد شهادته في تحقيق بشأن الفساد.

وقال زوما، في التحقيق أمس إنه كان ضحية مكيدة للتخلص منه وإن أجهزة مخابرات أجنبية وحكومة الفصل العنصري في التسعينيات ربما تقف وراء المؤامرة.

ومثل زوما أمام التحقيق مرة أخرى اليوم الثلاثاء وقال إن مساعده الشخصي تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة الليلة الماضية من متصل مجهول هدد بقتل زوما وأبنائه.

ولم يصدر تعليق فوري عن الشرطة. وأطاح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزوما في فبراير2018 وتولى سيريل رامابوسا الرئاسة خلفا له. وينفي زوما ارتكابه أي مخالفة خلال فترة رئاسته التي امتدت تسع سنوات. ويتحرى التحقيق مزاعم بأن زوما سمح لثلاثة من أصدقائه بنهب موارد الدولة والتأثير في اختيار مسئولين لمناصب كبيرة بالحكومة.

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