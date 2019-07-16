الحكومة التايلاندية تؤدى اليمين الدستورية أمام الملك | صور

أدت حكومة يقودها رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، وهو قائد سابق للجيش، اليمين الدستورية، أمام ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن اليوم الثلاثاء.

وأعلن برايوت أمس الاثنين، إنهاء الحكم العسكري الذي استمر خمس سنوات، قائلاً إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية.

وتعهد برايوت و35 وزيرًا في الحكومة الجديدة بالولاء للملك.

وقال الملك "آمل أن يكون لدى الوزراء والحكومة الحماس والقوة لأداء واجباتها بشكل جيد والقيام بما هو صحيح". وقال برايوت القائد السابق للمجلس العسكري، إن انقلاب عام 2014 كان ضروريًا لإعادة النظام بعد احتجاجات في الشوارع واشتباكات عنيفة استمرت ستة أشهر، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانتخابات التي أجريت في 24 مارس.

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