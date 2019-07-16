للمرة الثانية.. ميركل تجلس خلال استقبال عسكري لضيفة أجنبية

للمرة الثانية على التوالي، جلست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مراسم استقبال عسكري لضيفة أجنبية.

وخلال عزف النشيد الوطني أمام ديوان المستشارية في برلين، جلست المستشارة ورئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو اليوم الثلاثاء، على مقعدين بغطاء أبيض.

وبعد ذلك سارت ميركل وضيفتها أمام حرس شرف الجيش الألماني.

وعقب عدة نوبات ارتجاف شديدة أصابتها علنا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة، جلست ميركل لأول مرة خلال عزف النشيد الوطني، في إطار مراسم استقبال رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس الماضي. وكانت آخر مرة عانت فيها ميركل من نوبة ارتجاف يوم الأربعاء الماضي، وذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه. ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت: "لا داعي للقلق". وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف يونيو الماضي.

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