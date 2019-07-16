قصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :
أعلن مركز الطب الميداني والدعم، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، إصابة 4 أشخاص، (مسعف و3 سائقي إسعاف) في قصف جوي استهدف المستشفى الميداني في حي السواني، جنوب طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء، وفق بيان للمركز.
و أدانت وزاة الصحة بشدّة الاستهداف المباشر الذي تعرض له المستشفى .
وفي تصريح لرئيس الأزمات والطوارئ بالوزارة “فوزي اونيس”: أن هذا هو الإستهداف الثاني للمستشفى الميداني السواني على الرغم من أن المستشفى بعيد عن جبهات القتال.
وأكد “أونيس”: أن هذا الإستهداف ليس بجديد على القوات المهاجمة باستهداف المرافق الطببة، وأننا ندعو المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإدانة هذه الأعمال وتسجيلها كجرائم حرب في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف: “أننا كوزارة صحة متمثله في عناصر طبية وعناصر طبية مساعدة فان هذا القصف لا يزيدنا إلا ثبات وصمود ودفاع عن العاصمة.
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