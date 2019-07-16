الجامعة العربية ترفض عقد جلسة طارئة حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن الجامعة العربية رفضت طلب بشأن عقد جلسة طارئة تخص ليبيا على مستوى وزراء الخارجية.

وقال سيالة، خلال إحاطته أمام مجلس النواب الموازي بالعاصمة طرابلس، إن هناك 8 دول عارضت عقد أي جلسة طارئة لجامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا، لافتا أن الدول التي دعمت موقف الخارجية في الجامعة العربية هي تونس والجزائر وقطر فقط.

واتهم سيالة فرنسا بعرقلة صدور بيان للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، قائلا وزارة الخارجية الفرنسية وعدت مؤخرا بالرد حول تساؤل ليبيا عن صواريخ جافلين، فيما جاء رد وزارة الجيوش الفرنسية حول صواريخ جافلين غير موضوعي”.

وأضاف سيالة، أن أمريكا وفرنسا اظهرتا مماطلة واضحة في تأجيل إدانة مجلس الأمن لقصف المهاجرين، مشيرا إلى أن البيان الوحيد الذي صدر عن مجلس الأمن حول ليبيا كان تحت ضغط دولي بسبب قصف المهاجرين بتاجوراء.

وتابع، “موقف الصين من المشهد الليبي حذر وسيكون متأثرا بالموقف الروسي، والموقف الروسي يعمل كوسيط للعودة للعمليات العسكرية وهناك زيارة قريبة لوزير الداخلية إلى موسكو”.

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