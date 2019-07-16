ترامب: لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في إيران)، لا نسعى إلى ذلك على الإطلاق"، لكنه تدارك "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي".

والعام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات القاسية.

وذكرت إيران الأسبوع الماضي أنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق المبرم في 2015 بنسبة 3,67%، كما تجاوزت سقف مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والمحددة بـ 300 كجم.

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