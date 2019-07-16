ترامب: تركيا لن تحصل على طائرات إف-35 بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن تركيا لن تتمكن من شراء مقاتلات "اف-35" الأمريكية بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ترامب ألقى مجددًا باللائمة على سلفه باراك أوباما في شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية، وقال إن الرئيس السابق لم يسمح لتركيا بشراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية.

وقال ترامب في اجتماع لإدارته اليوم الثلاثاء "نحن نقول لتركيا الآن :لأنك أجبرت على شراء منظومة صواريخ أخرى" فإن الولايات المتحدة لن تسلم طلبات تركيا للحصول على 100 طائرة من طراز "اف-35.

وأضاف "إنه موقف صعب للغاية، إنه ليس عملاً عادلاً. نحن نتعامل مع هذه القضية ". كما أعدت الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا، العضو بحلف الناتو ، عقابًا لها على شراء أسلحة روسية، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

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