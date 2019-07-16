جريزمان: ميسي مثل ليبرون وأخطط لاحتفال جديد.. وهذه هي أصعب لحظاتي

جريزمان انتقل إلى برشلونة قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع الروخي بلانكوس.

جريزمان حل ضيفا على تليفزيون برشلونة في حوار خاص ينقله ..

“العديد من الأندية رفضت التعاقد معي عام 2013 بسبب قصر قامتي، لكني بذلت كل جهدي بسبب دعم والدتي حتى انتقلت إلى ريال سوسيداد. في البداية كنت في اختبارات لمدة 3 أسابيع ثم أبلغوني بالقرار وكان الأمر صعبا بسبب ابتعاد منزلي عن مكان التدريبات بـ800 كيلو”.

“سعدت للغاية بالتدرب مع دييجو سيمويني (في أتليتكو مدريد) الأمر كان صعبا في البداية لأن الأسلوب كان مختلفا وسيميوني لا يعطي للاعبين راحة ولو لمدة يوم واحد واحتجت لوقت لكي ألعب بشكل أساسي”.

“اللعب لبرشلونة؟ أشعر بالفخر بسبب هذا الأمر، هذا هدفي وسعيد لتحقيقه أنا وعائلتي، وأنتظر بلهفة اللعب على ملعب كامب نو وسوف أقدم كل ما لدي”.

“فرينكي دي يونج أصعب لاعب لعبت ضده في مسيرتي الكروية، في أحد المرات كان يجب علي أن أضغط عليه لكنه لم أتكمن منه. أنا معجب كثيرا بأسلوبه”.

“نيتو سيتنافس مع مارك أندري تير شتيجن بشكل رائع”.

“ميسي رقم 1 (في كرة القدم) مثلما يعد ليبرون جيمس رقم 1 في كرة السلة”.

“ميسي لديه أشياء مختلفة عن الجميع. يمتلك شيئا خاصا”.

“زملائي في منتخب فرنسا (عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي) سببا في تأقلمي مع الفريق سريعا”.

“ذكرياتي مع برشلونة؟ (التيكي تاكا) هذا هو أسلوب لعب برشلونة، وهذا هو برشلونة”.

“إذا تحدثنا عن لاعبين لبرشلونة فسأتحدث عن رونالدينيو وميسي. كنت أطبق مهارات لاعبي برشلونة وأحاول التعلم منهم، والآن استطيع مشاهدتهم مباشرة واللعب معهم”.

“أصعب لحظة في مسيرتي؟ حين أهدرت ركلة جزاء ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، ثم خسارة نهائي اليورو بعد أشهر”.

“سأنسى هذه الذكريات إذا فزت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة”.

“سأحتفل بشكل جديد حين أُسجل، ولن أعلن عن طريقة احتفالي الآن”.

“قادر على الدفاع بشكل جيد وقادر على اللعب من لمسة واحدة، سأظهر بنفس مستواي مع أتليتكو مدريد”.

“هدفي هذا الموسم هو أن أسجل أكثر من المواسم السابقة وأن أحقق كل الألقاب التي أنافس عليها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا