سولشاير: أثق في بوجبا.. يستطيع قيادة مانشستر يونايتد للبطولات مجددا

أكد جولي أونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه سيقوم ببناء الفريق حول نجمه بول بوجبا مشيرا إلى إنه يثق بشكل كامل في قدراته.

ولم يتحدد موقف بوجبا من البقاء أو الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير: “لا زلت أثق أن بوجبا يستطيع قيادة مانشستر يونايتد للعودة للقمة مجددا”

وتابع في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية “إنه لاعب رائع وشخص رائع، ويكون دائما محترفا”.

وأضاف “لدي علاقة رائعة معه، وعملت معه سابقا منذ سنوات في فريق الرديف”.

وأتم “كما قلت سابقا إذا كان في تشكيلتك لابد أن تقوم ببناء الفريق حوله، وهذا ما لم أقم بتغييره أبدا لذا أريد أن أكرره الآن”.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا قد أعلن أن موكله يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وأن إدارة الفريق تعلم ذلك.

ويعد بوجبا هدفا لـ ريال مدريد بطلب من المدرب زين الدين زيدان وفقا لما نُشر في التقارير الصحفية الإسبانية.

ورغم التكهنات بالعودة إلى إيطاليا، إلا أن شبكة “ديلي ميل” الإنجليزية أوضحت أن يوفنتوس لا يفكر في استعادة بوجبا في الموسم المقبل.

ومع رغبة بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد أوضحت “ديلي ميل” أن إدارة الشياطين الحمر قرر زيادة سعر بيع بوجبا ليصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني وهو ما يساوي 200 مليون يورو. ()

إلا أن سولشاير أكد أن فريقه غير مجبرا على بيع أي لاعب. ()

بول تألق وأبدع في الملاعب الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع ربع نهائي كأس الاتحاد على يد ولفرهامبتون، وخرج من كأس الرابطة مبكرا في الدور الثالث على يد ديربي كاونتي.

أما أوروبيا فقد نجح الفريق في الوصول إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يودع أمام برشلونة.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر من العام الماضي خلفا لجوزيه مورينيو، قبل أن يعلن النادي مع نهاية الموسم الماضي استمراره بشكل دائم.

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