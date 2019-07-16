تمهيدا للإعلان عن الصفقة.. بالفيديو – يوفنتوس يُعلن وصول دي ليخت إلي إيطاليا

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر تويتر “فيديو” لوصول المدافع الهولندي إلى إيطاليا.

وظهر دي ليخت وهو يقول “أهلا بمشجعي البيانكونيري، أنا ماتياس، سعيد بتواجدي هُنا”.

Un messaggio da Matthijs… ♥️👍 pic.twitter.com/eac7198jQ8

ساعات قليلة تفصل دي ليخت عن الانتقال الرسمي إلى يوفنتوس، بعدما اتفق الفريق الإيطالي على كل شيء مع النادي الهولندي.

وبحسب صحيفة “تليجراف” الهولندية فإن يوفنتوس الإيطالي سيدفع ، مقابل الظفر بخدمات مدافعه ماتيس دي ليخت، وفقا للصحيفة الهولندية.

دي ليخت اتفق بالفعل في وقت سابق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، ليتحول النادي الإيطالي للمفاوضات مع نادي أياكس وهدفه الوصول لاتفاق نهائي بضم صاحب الـ 19 عاما، وهو ما حدث بالفعل.

راتب دي ليخت الذي سيتمم عامه الـ 20 في شهر أغسطس المقبل، سيقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وحتى عام 2024، وفقا لـ سكاي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

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