الدوحة تحاول التملص من دعم المتطرفين في إيطاليا: الصاروخ المضبوط اشتريناه من فرنسا وبعناه لطرف ثالث

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، ضبط أسلحة كانت قطر اشترتها من فرنسا في وقت سابق، لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في إيطاليا، حيث ذكرت تقارير إعلامية العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع، وكانت تمتلكه قطر سابقًا.

وقالت لولوة الخاطر في تغريدة في صفحتها على موقع تويتر، نشرت أمس، الثلاثاء "نؤكد أن الصاروخ الذي كانت قطر قد اشترته من فرنسا بيع قبل 25 سنة لطرف ثالث".

كانت الشرطة الإيطالية قد ضبطت أثناء مداهمات استهدفت مؤيدي النازيين الجدد، أمس الأول، الإثنين، صاروخًا من نوع "ماترا سوبر 530" صنع في فرنسا واشترته قطر في وقت سابق.

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