زعيم المعارضة في البرلمان التركي يدعو إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر

دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر.

وقال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولًا لابد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان".

وتابع كيليتشدار أوغلو: "لابد أن يتركهم (الإخوان). من هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

ومضي زعيم المعارضة خلال خطاب أمام أنصار من حزبه قائلًا: "ثانيًا: عليك (أردوغان) أن تتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر، ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر".

وأضاف، أن "تركيا تدفع الثمن غاليًا نتيجة هذا الصراع. لابد أن نرسل سفيرًا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر"، متسائلًا: "لماذا ليس لدينا سفير هناك؟".

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