الجيش الليبي: بشائر النصر على ميليشيات طرابلس خلال ساعات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الساعات القادمة تحمل بشائر النصر على الميليشيات في طرابلس.

وقال المسماري، في بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك: "تمكنت قواتنا وفي كافة المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة، وعليه استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية".

وتابع البيان، أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافًا إرهابية في العمق الإستراتيجي للميليشيات.

وشدد البيان، على أن مرحلة الحسم التعبوية والإستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقوات الجيش على كافة المستويات من القيادة الإستراتيجية والتكتيكية، وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

واختتم البيان بالقول، إن "الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على الميليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية".

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