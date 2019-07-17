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محاولة اغتيال مدير مركز الرقابة على الأغذية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تعرض مدير عام المركز الدكتور محمد عمر حسن لمحاولة اغتيال، بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله لمكان مجهول.

واستنكر موظفي المركز هذا الفِعل الإجرامي داعيين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية بتحمّل مسؤولياتهم اتجاه هذا العمل الإجرامي.

وطالب العاملين بالمركز الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين علي هذا العمل.

وثمّن موظفي المركز بمهنية المدير منذ توليه إدارة المركز، في حماية المواطنين وخدمة الصالح العام، عبر مراقبة الأغذية والأدوية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • هذا خبر من يونيو 2018
    أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بطرابلس “نصر محمود حسن” قرارا يكلف فيه “محمد عمر حسن” بمهام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومطالبا الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
    وفي قرار سابق أصدره ” نصر المشاي” نقل بموجبه “محمد عمر حسن” من موظف بمراقبة خدمات تعليم المشاشية للعمل بالإدارة العامة لهيئة الرقابة الإدارية بذات درجته وصفته الوظيفية .

    وغنيوة له سوابق حيث اختطف ملحق في سفارة ليبية لانه لم ينفذ طلباته الشاذة.

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