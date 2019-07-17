فوائد دهن البطن بزيت الزيتون

ايوان ليبيا – وكالات :

يعود تاريخ زيت الزيتون إلى العصر الحجري الحديث وكان يعتبر أعظم هدية من الله للبشرية ، وذلك من قِبل الإغريق القدماء الذين استخدموه كدواء لعلاج الحالات الطبية المختلفة ، وكما تم استخدامه كزيت أساسي لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة كما له فوائد زيت الزيتون للقولون ، وتعود أشجار الزيتون في الأصل لحوض البحر الأبيض المتوسط ​​وانتشرت في وقت لاحق إلى بقية العالم ، ويتم الحصول على الزيت عن طريق الضغط على الزيتون الكامل ويستخدم حالياً للطبخ وفي صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل .

إن زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية ، كما أنه شغل مكانًا مهمًا في مخطط النظام الغذائي لعلاج لارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة إلى أنه واحد من أفضل الزيوت التي يتم استخدامها لتدليك الجسم .

يعتبر هذا واحد من أفضل فوائد زيت الزيتون للجسم ، حيث أن الضغط المفرط للبطن أثناء الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة أو أكثر من التمرينات يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى توتر العضلات والمفاصل الملتهبة ، حيث يساعد تدليك الجسم بزيت الزيتون البكر الدافئ قليلاً في تخفيف ألام العضلات والتشنجات والالتواء والمفاصل الملتهبة ، بالإضافة إلى ذلك يساعد أيضًا في تخفيف الألم الناجم عن التهاب المفاصل والنقرس .

تجعل خصائص زيت الزيتون المرطبة المذهلة عنصرًا شائعًا في حزمة الوجه للبشرة الجافة ، ويوفر تدليك الجسم بزيت الزيتون تغذية مكثفة للبشرة ويتغلغل في الطبقات الداخلية للحفاظ على رطوبته ، زيت الزيتون غني بالصحة ويفيد مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب وتغذية البشرة ، وتساعد مضادات الأكسدة في الحد من الجفاف ، تشقق الجلد ، حكة في الجلد وتشقق وتهيج التهابات الجلد والميكروبات ، حيث إنه يخلق حاجزًا واقيًا فوق سطح الجلد يمنع المزيد من فقدان الرطوبة من سطح الجلد ، بالإضافة إلى ذلك تحافظ مضادات الأكسدة أيضًا على مرونة الجلد وتعالج تباين لون البشرة وتغير لونها .

تعد علامات التمدد الموجودة على البطن ، مشكلة قبيحة ومزعجة وهي أكثر شيوعًا بين النساء لأن بشرتهم أكثر نعومة وحساسية مقارنة ببشرة الرجال ، وقد تحدث علامات التمدد بسبب زيادة أو نقصان مفاجئ في الوزن أو الحمل ، مهما كان السبب فهو يجعل النساء غير مرتاحات ، إن تدليك زيت الزيتون الدافئ قليلاً في المناطق المصابة بعلامات التمدد هو علاج منزلي فعال لإزالة علامات التمدد والذي يظهر نتائج سريعة ، وأثناء تدليك الجلد تأكد من امتصاص الزيت بالكامل في المسام ، ويعمل تدليك زيت الزيتون على تحسين الدورة الدموية وترطيب البشرة وترطيبها مما يجعلها ناعمة ونضرة تساعد في تقليل علامات التمدد .

لقد أصبح زيت الزيتون في موقعه الخاص كطريقة بسيطة للحفاظ على جسمك جيدًا ، وتتراوح فوائد زيت الزيتون من تقليل تناول الدهون إلى تليين البشرة وتقشيرها ، ويمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا في تطهير الجسم من الداخل ، حيث أن لزيت الزيتون فوائد كثيرة للقولون ، حيث يعمل على تنظيف القولون والكبد من الداخل بالكامل .

إن سطح البشرة غير المتكافئ والسيلوليت على الوركين والفخذين ومنطقة الساق العليا والبطن ، غالباً ما يكون شيء غير مريح بالنسبة للكثير ، ويعتبر تدليك الجسم المنتظم بزيت الزيتون حلاً طبيعيًا لمسألة كيفية تقليل الدهون في البطن والفخذ ، ويمكن أن تساعدك على التخلص من السيلوليت ، قم بمزج زيت الزيتون مع القهوة المطحونة أو قم بعمل مزيج من 1 كوب من زيت الزيتون و 250 مل من الماء وقم بتدليك المناطق التي تعاني من مشاكل مع هذا المزيج ، واتركه لمدة 30 دقيقة واغسله بماء فاتر ، وقم بتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت بزيت الزيتون .

كلنا نحب شمس الصيف والشواطئ الرملية ، لكن ماذا عن اللون غير المتكافئ الذي يسببه حروق الشمس ، لا داعي للقلق عندما يكون لديك هذا الزيت العطري المذهل ، فهو علاج طبيعي رائع لتهدئة وإزالة حروق الشمس ، حيث أن خلط كمية متساوية من زيت الزيتون والماء في زجاجة ويهز جيداً ثم استخدامه لدهن البطن والاماكن المتعرضة للشمس ، يساعد على تلطيف تهيج الجلد الناجم عن حروق الشمس وتساعد على تفتيح لون البشرة وتنعيم لون البشرة .

إن معظم أعمالنا تتمحور حول الكمبيوتر والتي تتطلب منا الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشة ، وهذا كثيرا ما يضع ضغطاً على عضلات الرقبة والكتف ، ويساعد التدليك بزيت الزيتون الدافئ في إزالة التوتر من الرقبة والكتفين عن طريق تحسين الدورة الدموية وتدفق الطاقة ، حيث تُظهر الأبحاث أن المركب الكيميائي الموجود في زيت الزيتون يعمل مثل الأدوية المضادة للالتهابات .

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