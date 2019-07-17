وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان

البيضاء 17 يوليو 2019 (وال) – استقبل وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد حبيب الميهوب أمس الثلاثاء، القنصل العام لجمهورية السودان الشقيقة سعادة السفير عمر صالح بوبكر، وذلك بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية العميد ادريس الكاتب ومدير ادارة الشؤون القنصلية السيد الميهوب رافع.

وطرح خلال اللقاء ملف الهجرة غير شرعية وأحوال المهاجرين غير القانونيين بمراكز الإيواء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وبالأخص الأخوة السودانيين.

هذا وقد أشاد السيد الوكيل بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

ومن جهته أَثْنَى سعادة السفير عمر صالح بوبكر بالأوضاع المعيشية والصحية التي يحظى بها جميع المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة. (وال – البيضاء) ع ع / رس

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