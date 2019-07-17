بني وليد : ارتفاع أسعار صهاريج مياه الشرب

ايوان ليبيا – وكالات :

اشتكى عدد من أهالي مدينة بني وليد من ارتفاع أسعار صهاريج المياه النقية الصالحة للشرب في المدينة في ظل استمرار انقطاع مياه النهر الصناعي عن المنطقة.

وقال المواطن فتحي جمعة إن سعر صهريج المياه المعروف محليًا بـ«البوطي»، مرتفع جدًا، منوهًا إلى أنه اشتراه بــ 80 دينارًا، بسبب انقطاع مياه الشرب عن المدينة منذ عدة أسابيع.

وأوضح أبوبكر إبراهيم صاحب صهريج نقل المياه أن سبب ارتفاع الأسعار «هو ارتفاع سعر الماء من البئر، لأن ملاك الآبار رفعوا سعر الماء، بسبب انقطاع الكهرباء لأنهم يستخدمون المولدات الكهربائية التي تعاني من عدم وجود الوقود المشغل لتلك المولدات».

واتهم المواطن مصطفى الفقي أصحاب الصهاريج باستغلال تأخر شركة المياه في بني وليد عن توفير المياه عبر الشبكة لبعض الأحياء «لرفع أسعار الصهاريج بطريقة مبالغ فيها، خاصة مع عدم توفر السيولة وتأخر المرتبات وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في المدينة».

من جهتها قالت شركة المياه والصرف الصحي في بني وليد إنها تواصل القيام بأعمال الصيانة اللازمة لبعض آبار المياه الجوفية ومدها بالمضخات من أجل توفير مياه الشرب النقية للخزانات الكبيرة الموجودة في أحياء ومناطق المدينة.

واشتكت شركة المياه والصرف الصحي في بني وليد من التعديات المستمرة التي تتعرض لها مسارات النهر الصناعي ما ترتب عليه انقطاع المياه عن المدينة وعن عدد من المناطق والمدن الليبية.

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