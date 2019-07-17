المطالبة برفع الحصار الإنساني على الأصابعة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة بياناً حول الحصار الخانق المفروض على منطقة الأصابعة بالجبل الغربي مؤكدة تلقيها العديد من الشكاوى من أهالي المدينة بالخصوص .

وقالت المنظمة في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن المدينة تتعرض لحصار خانق منذ ثلاثة أشهر وذلك بمنع دخول الوقود والمؤن والأدوية فضلاً عن الانقطاع المتواصل للكهرباء ويعتقد الكثيرون بأنه متعمد وأدى ذلك الى نقص الإمداد المائي من الآبار داخل المدينة .

وأضاف البيان : ” في الوقت الذي تدين فيه المنظمة هذا العمل الذي لا يساهم في بناء الوطن ويزيد الانقسام والفرقة ، فأننا نطلب كافة الجهات تحمل مسئوليتهم وفك الحصار على مدينة الأصابعة فورا دون ابطاء ” .

وأكدت المنظمة الليبية للسلم والرعاية الإغاثة أن ما حدث هو ناتج الصراعات وحروب دعت المنظمة مراراً وتكراراً لتجنبها وإتباع آليات الحوار الدبلوماسي الليبي .

وختمت المنظمة بيانها : ” نجدد رفضنا الكبير لما يتعرض له أهلنا الأعزاء في مدينة الاصابعة أرض السلام والوئام والصلح والتصالح ، ونطالب اصحاب الغرض بفك الحصار على المدينة فوراً ” .

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