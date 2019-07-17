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قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا الجيش السوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

سقط قتلى وجرحى من عناصر الجيش السوري في تفجيرين بمحافظة درعا جنوبي سوريا اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، إن :"ما لا يقل عن خمسة عناصر قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عناصر للجيش السوري قرب شركة الدراسات على أطراف حي الضاحية غرب مدينة درعا".
وأكدت المصادر أن "ثلاثة من عناصر الجيش السوري أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة ثانية عند حاجز قرية الشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي".
وتشهد محافظة درعا استهدافا متكررا للقوات الحكومية السورية والشخصيات المقربة منها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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