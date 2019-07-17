انطلاق البطولة الشاطئية الدولية لكرة القدم بمدينة نيوم السعودية اليوم بمشاركة مصرية

تشهد المدينة السعودية الحالمة "نيوم" اليوم الأربعاء انطلاق البطولة الشاطئية الدولية الأولى لكرة القدم بمشاركة 6 منتخبات دولية، وُزِّعت على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر، فيما ضمت الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة.

وتبدأ المنافسات بمواجهة الإمارات ضد إنجلترا ثم مباراة السعودية ضد الصين، على أن يلتقي غداً منتخبا مصر والصين ثم عمان والإمارات، ويختتم الأخضر مواجهاته ضد نظيره المصري، فيما تلعب عمان ضد إنجلترا، وستُجرى مباريات الحسم يوم السبت.

وستتنافس هذه المنتخبات في بطولة "معتمدة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وذلك على الشواطئ البكر في "قيال" الواقعة في منطقة نيوم. وستواكب هذه البطولة ثلاث فعاليات شاطئية أخرى خلال نفس الفترة ستُعقد كلها في قيال، وهي: كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.

وهذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات رياضية بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وتعد نيوم وجهة سياحية تم بناؤها بصورة جديدة كلياً لجذب الحالمين ونخبة العقول حول العالم، حيث ستكون موطناً للقطاعات الجديدة وحاضنة لتقنيات المستقبل لتشكل قوة اقتصادية عظمى ومركزاً رائداً للاستثمارات العالمية.

ويقول جيسون هاربورو، رئيس قطاع مستقبل الرياضة في نيوم، إن "فريق العمل يتطلع إلى اليوم الذي ستستضيف فيه نيوم مجموعة واسعة من الرياضات الجريئة لتصبح مركزاً عالمياً لهواة الرياضة والباحثين عن الإثارة، ومركزاً رياضياً دولياً يحتضن أهم البطولات العالمية في كل المجالات".

وتسعى نيوم لتكون مركزاً عالمياً للرياضة، توحد فيه مجتمعاتها، وترسم فيه أسلوب حياة صحياً، وتسهم في اقتصاده المبتكر. وتتمتع منطقة نيوم بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الإستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا وأمريكا.

وتقع المنطقة شمال غربي المملكة على مساحة تقدر بنحو 26.500 كم2. وتطل نيوم من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل يتجاوز طولها 450 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500م، يضاف إلى ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا