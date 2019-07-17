سلطنة عمان تتوج بجائزة التميز الإعلامي العربي

ترأس الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام في سلطنة عُمان وفد السلطنة الذي شارك فى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة ،وبحثت قضايا الإعلام العربي المهمة ورؤاه الاستراتيجية، من أجل تطويره ليواكب المستجدات الإقليمية والدولية .

تم خلال دورة اجتماعات المجلس تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي التي أقيمت تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، حيث توجت السلطنة بجائزة التميز عن البرنامج الاذاعي عروس عروبتنا ،وقد تسلم الجائزة هلال بن سالم المشيفري مدير عام إذاعة سلطنة عُمان.

كما تم تكريم مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا.

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