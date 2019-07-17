أهم بنود الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان| فيديوجراف

وقعت قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الانتقالى اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي.

ونظرا لأهمية هذا الحدث تقدم "بوابة الأهرام"، فى " فيديوجراف"، أهم بنود الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، لذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا، وجاءت كالتالى:

– يتشكل المجلس السيادي من 11 عضوًا "5 عسكريين و5 مدنيين" بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

– التناوب على رئاسة المجلس السيادي الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام.

– يترأس المجلس العسكري أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرًا على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرًا.

– تختار قوى الحرية والتغيير رئيسًا للحكومة الذي يختار بدوره عددًا من الوزراء لا يتجاوز العشرين. – يختار المجلس العسكري وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة. – لا يجوز ترشح من شغل منصبًا في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. – الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 90 يوميًا من تاريخ تشكيل المجلس السيادي. – تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

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